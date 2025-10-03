İşte Katil İsrail'in Sumud Filosu'ndaki aktivistleri alıkoyduğu hapishane: İlk kez A Haber görüntüledi | Video
Filistin'e insani yardım için yola çıkan Sumud Filosu Gazze ablukasını kırdı. İsrail baskın yaptığı gemilerdeki aktivistleri alıkoyarken, AHaber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt aktivistlerin tutulduğu Negev Çölü'ndeki Kesdiot Hapishanesi'ni görüntüledi.
