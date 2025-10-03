Sumud için Türkiye tek yürek

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı tüm yurtta protesto edildi.

İZMİR: Konak Meydanı'ndan toplanan İzmirliler ellerindeki Türk ve İsrail bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atıp tekbir getirdi. Anadolu Gençlik Derneği İl Başkanı İlyas Duman, "Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. İsrail'in sicili bellidir. 1948 yılından beri Filistin halkını abluka altında tutan, şehirlerini yıkan, sivilleri hedef alan, çocukları katleden bu işgal rejimi bugün bir kez daha vahşetini sergilemekte, ortaya koymaktadır" dedi.

UŞAK; Atapark'ta toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüdü. Bazı vatandaşlar Filistin kefiyesi taktı. Yürüyüşün ardından katılımcılar Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

ADANA: Çok sayıda sivil toplum örgütü üyesi saldırıyı ABD Adana Konsolosluğu önünde slogan ve tekbirlerle protesto etti. Yaklaşık 200 kişi, ABD Konsolosluğu'na taşlı saldırıda bulundu. Alanda toplanan kalabalık, filodakiler için dualar etti.

KONYA: Binlerce vatandaş Mevlana Meydanı'nda bir araya gelerek,'Gazze yalnız değildir' ve 'İnsanlık onuru işgal edilemez' sloganları attı.

HATAY: Arsuz ilçesinde İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu için "selamlama" etkinliği gerçekleştirildi. Konuşma ve duaların ardından ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, teknelere binerek Filistin'e destek sloganları attı.