Haberler Gündem Haberleri FETÖ’ye 64 tutuklama
Giriş Tarihi: 4.10.2025

Bakan Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik 30 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheliden 64’ünün tutuklandığını bildirdi

30 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 91 kişiden 64'ü tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarma TEM daire başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca operasyonların düzenlendiğini belirtti.

GENİŞ KAPSAMLI OPERASYON
Bu kapsamda, iki hafta içerisinde 30 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 91 şüpheliden 64'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirten Yerlikaya, diğerlerinin işlemleri devam ettiği bilgisini paylaştı.
Kırıkkale'de T.E. isimli ihraç komiser yakalandı. Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kayseri'de ise FETÖ üyeliğinden hüküm giyen A.Ö. (59), saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

