Meclis vatandaşın derdini dinliyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 ve 2023 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Raporları Hakkında Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon Raporları görüşüldü. TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, KDK'nın tavsiye kararlarına uyum oranında artış olduğuna dikkat çekerek, "İdarelerin tavsiye kararlarına uyum oranı 2013'te yüzde 20'ler seviyesindeyken, 2024'te yüzde 71.29 oldu. 4 katlık artış hem kurumun etkinliğinin hem de toplum nezdindeki güvenilirliğinin güçlendiğini gösteriyor. Komisyonumuza gelen toplam başvuru sayısı 23 bin 842'ye ulaştı. Günlük dilekçe sayısı 27. yasama dönemine göre yüzde 73 oranında artış var" dedi.

İSRAİL'E TEPKİLER

Milletvekilleri, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Gazze'nin er ya da geç özgürlüğüne kavuşacağını dile getirerek, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlara da görevlerini yerine getirmesi ve İsrail vandallığını bir an önce durdurması çağrısında bulundu. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, "Türkiye, bu barbarlığa karşı hukukun, vicdanın ve insan onurunun yanında durmaya devam edecek" dedi.