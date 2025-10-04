İZMİR'DE ÇÖPLER DENİZE AKTI

İzmir'de CHP'li belediyelerin acizliği körfezi vurdu. Son iki yıldır deniz suyundaki kirliliğe bağlı olarak balık ölümlerinin yaşandığı İzmir Körfezi, son yağışlarla birlikte adeta çöplüğe dönüştü. CHP'li ilçe belediyelerin toplamadığı çöpler yağmur sularıyla birlikte önce bulundukları cadde ve sokaklardan dere yataklarına, ardından da körfeze aktı. Durum böyle olunca ortaya iç acıtıcı manzaralar çıktı. Deniz yüzeyi çöplerle kaplandı. Meteorolojinin uyarısına rağmen çöplerle ilgili hiçbir önlem alınmaması dikkat çekti. İzmir'de CHP'li Karabağlar, Karşıyaka, Çiğli, Konak belediyelerinde çalışan işçilerin maaşlarını düzenli olarak alamadıkları için iş bırakıp eylem yapmaları nedeniyle kentin cadde ve sokaklarında adeta çöp dağları oluşmuştu. Geçtiğimiz hafta işçiler iş bırakma eylemlerini sona erdirse de çöpler bulundukları yerden bir türlü kaldırılamadı. Ertan GÜRCANER/ SABAH



ANKARA'DA 6 GÜNDÜR SU YOK

Ankara'da altyapı yetersizliği nedeniyle patlayan su borularının bir türlü tamir edilememesi 6 gündür vatandaşı susuz bırakıyor. Günlerdir devam eden su sorununu hızlıca çözmek yerine taşıma su ile çözüm arayan CHP'li büyükşehir belediyesi vatandaşı çıldırttı. Mamak ilçesinde kesinti nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından tankerlerle su dağıtıldı. Vatandaşlar, kova, damacana ve bidonlarla ASKİ tankerinin önünde kuyruk oluşturdu. Yurtbeyi Mahalle Muhtarı Ercan Aşkın "Perişan olduk. Vatandaşlar sürekli beni arıyor" dedi. Zirvekent Mahallesi'nde vatandaşlar, kova, damacana ve bidonlarla ASKİ tankerinin önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, "Banyo, tuvalet ve bulaşık ihtiyacımız için alıyoruz. Belediyeden şikâyetçiyiz" diye konuştu. Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle yarın Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. Hatice Sena UYANER / SABAH



MUĞLA'DA YAĞIŞ BOT KULLANDIRDI

Muğla'nın ilçeleri etkili yağışa teslim oldu. Sokaklar sular altında kalırken, evleri, işyerlerini ve otelleri su bastı. Bazı vatandaşlar araba yerine bot kullandı. Sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü. Vatandaşlar altyapı yetersizliği nedeniyle CHP'li büyükşehir belediyesine isyan etti. Hayrettin ŞAŞMAZ-Mikail ZEYBEK–Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH