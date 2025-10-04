Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz"

"KARPAZDAN GİRECEĞİZ YA HÜRRİYET YA ÖLÜM"

Rum komandolar geçit töreninde, "Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm" ifadelerinin yer aldığı sloganlarla yürüdü. Rumlar, komandoların küstah tehditlerini alkışladı.

NEDEN KARPAZ?

Rum komandoların Lefkoşa, Girne gibi vilayetler yerine Karpaz'ı sloganlaştırmasının arkasındaki düşünce de ortaya çıktı. Karpaz bölgesinde yoğun olarak Rumların tahammül edemediği ve işgalci olarak gördükleri Türkler yaşıyor. Adanın GKRY tarafı bir uç nokta, diğer uç nokta ise KKTC tarafındaki Karpaz Yarımadası. Rum komandolar, Karpaz mesajıyla adanın tamamen işgal edileceği tehdidinde bulunuyor.