Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz"
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik provokasyonlarını artırarak sürdürüyor. GKRY’de düzenlenen geçit töreninde Rum komandolar, “Karpazdan gireceğiz! Ya hürriyet ya ölüm” şeklinde küstah sloganlar atarak yürüdü.
