Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Gazzeli kardeşlerimizin daima yanındayız.

"HAMAS BARIŞA HAZIR"

BM'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık. Amerika Başkanı Sayın Trump ile de bu meseleyi detaylıca konuştuk. Trump ile Gazze barışını görüştük. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi.

Sayın Trump'la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi Gazze'ydi. Hamas'ın, Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz.

Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse akan kanı dindirmek ve barışı tesis etmek pekala mümkündür. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir.

"SUMUD YOLCULARI İSTANBUL'A GELİYOR"

Sumud Filosu'nda sadece Türkiye'den gidenler değil, farklı ülkelerden de bazı Sumud Filosu yolcuları gelen kafilenin içerisinde yerlerini alıyorlar. 1 saate İstanbul'a inmiş olacaklar.

İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz.

'CHP'NİN BAŞINDAKİ SOYGUNCULARINA SAHİP ÇIKIYOR'

(Yolsuzluk soruşturmaları) Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor.