Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi! | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız." dedi. Başkan Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor." ifadelerine yer verdi.
