Trump’a: İsrail durdurulmalı

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Gazze'deki durum ele alındı. Erdoğan, Vaşington ziyaretinin Türkiye-ABD ilişkilerini daha da kuvvetlendirdiğini, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların atılmasının önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Gazze başta olmak üzere bölgede sulhu sükûnun sağlanması için yoğun çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri de memnuniyetle karşıladıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini, İsrail'in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı.