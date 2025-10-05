CHP bizi sahipsız bıraktı

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 Temmuz'da gözaltına alınıp 8 Temmuz'da tutuklanmış, görevinden geçici olarak uzaklaştırılmıştı. Kara, CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. CHP'nin üyeliğini askıya alarak kendisini gözden çıkardığını belirten Kara, diğer tutuklu belediye başkanlarına masumiyet karinesi uygulanırken kendisinin suçlu gibi gösterildiğini söyledi. Henüz iddianame dahi olmamasına rağmen yandaş basına malzeme yapıldığını öne süren Kara, parti yönetimini eleştirdi. Partisine ve partililere küsmek yerine tepkinin merkezdeki yöneticilere olduğunu vurgulayan Kara, yargılama süreci sonunda aklanacağını, Manavgat'ta alnı ak şekilde yürümeye devam edeceğini ifade etti.