DEM Parti’den İmralı görüşmesi açıklaması

DEM Parti, önceki gün yapılan örgüt lideri Öcalan görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM Parti heyetinin önceki gün Öcalan'la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada Öcalan'ın "Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye'nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır" diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hâkim kılınmasını önerdiği bildirildi. Öcalan'ın, "27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız" dediği, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu belirttiği aktarıldı.