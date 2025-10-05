Gazze için tüm imkânlarımızı seferber ettik

Başkan Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli Kent Meydanı'nda düzenlenen Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuştu:Gazze'de iki yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara kadar her alanda imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız, Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem de Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk. İnsani felakete dikkat çektik, mazlumların sesi olduk. Birleşmiş Milletler'de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık. Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk, barış için atılması gereken adımları değerlendirdik. Ardından MİT Başkanımızı Katar'a, Dışişleri Bakanımızı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdim. Trump'la yaptığımız telefon görüşmesinin de en önemli konusu yine Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz.Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi, barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralanmış oldu. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması bu bakımdan çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının sönmesine müsaade edilmemelidir. Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse, akan kanı dindirmek ve barışı tesis etmek pekâlâ mümkündür.Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazze'de yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa, Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz. Gazzeli mazlumlara Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını ifade etmek istiyorum.(Başkan Erdoğan'ın Sumud aktivistlerinin yurda varışından önce yaptığı açıklama) Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz Öyle zannediyorum ki bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na Sumud Filosu'nun sadece Türkiye'den gidenler değil Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumud Filosu yolcuları, gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar. Bir saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar. Rabbim, Gazze'nin huzura kavuştuğunu görmeyi bize, milletimize ve Filistin davasına destek olan vicdan sahibi herkese nasip etsin diyorum.CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor. Ortada harcanan milyarlar var ama eser yok, hizmet yok, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Meblağlar büyümüş ama sorunlar küçülmemiş hatta daha da artmış. Kesilen faturaların tutarı büyürken, hizmetin kalitesi değil, suç örgütünün banka hesapları büyümüş, ahtapotun kolları büyümüş, bavulların ebadı büyümüş, bir de döviz dolu baklava kutularının hacmi büyümüş. Yetimin, öksüzün, esnafın, emekçinin, emeklinin parası bir avuç soyguncu tarafından talan edilmiş, gasp edilmiş, birilerine peşkeş çekilmiş. Bu soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş.Skandalları ihbar edenler de yine CHP'li. Rüşveti alan da veren de bunu ihbar eden de kendi partisinden. İhbar gelmiş, yargı ve emniyetimiz de anayasal görevini yerine getirmiş. Ne yapsalardı, yolsuzluğa sizin gibi yol mu verselerdi? Beyefendi hiç alınmasın, hiç gücenmesin, kendi cürümleri için başkalarını da hiç suçlamasın. Kaç kişinin hakkına girdilerse, kamunun kaynaklarını kimlere peşkeş çektilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler.Biz 86 milyonun emanetini taşıyoruz. Milletin hak ve hukukuna sahip çıkmaktan bizi kimse alıkoyamaz. CHP'nin başındaki zat hiç alıkoyamaz, takipçisi olacağız, yaptıklarını yüzlerine vuracağız.Kentsel dönüşüm projelerini hızla hayata geçirebilmemiz için vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Önce can, önce güvenlik, önce huzur. Meseleye bu anlayışla bakmamız gerekiyor. El ele verirsek bu projeleri kısa sürede hayata geçirir, çok büyük işler başarırız. Ana muhalefetin ve marjinal örgütlerin tezviratlarına prim verirsek, kaybeden biz oluruz.Yıllarca bizim projelerimize "rantsal dönüşüm" diyerek çamur attılar. "Rantsal dönüşüm" iftirasıyla projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat depremlerinde ortalıkta yoktu. En fazla bir iki fotoğraf çektirip sonra sırra kadem bastılar. Ama biz, hamdolsun, tüm kapasitemizle deprem bölgesindeydik. Yılbaşına kadar toplam 453 bin bağımsız bölümü hak sahibi ailelerimize teslim etmek için gece gündüz çalışıyoruz. "Bedava ev vereceğiz" diyerek meydanlarda ahkâm kesenleri bir daha bölgede gören, duyan olmadı. İzmir'de "TOKİ'den bile iyi olacak" iddiasıyla başlattıkları projede de sonuç, büyük bir hüsran oldu. Binlerce vatandaşın parasını aldılar. İnsanımızı boş yere umutlandırdılar. Sonra da milleti dolandırıp yüzüstü bıraktılar. Halkın parasını, oy karşılığı alıp bunları iç etmek, tokatçılık değil midir? Bedava ev sözü verip sonra bir daha hiç oralı olmamak, dolandırıcılık değil midir? Meydanlarda bol keseden atıp tutup sonra bunların arkasında durmamak yalancılık değil midir? Şimdi mahkemede bunun hesabını veriyorlar. Kötüledikleri TOKİ'miz ise vatandaşa güvenli, dayanıklı, hesaplı yuvalar inşa etmeye devam ediyoruz. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz.Sultanbeyli Belediyesi'nin 1.5 yılda hayata geçirdiği 50 proje eğitimden spora, kentsel dönüşümden ulaşıma, kültür ve sanattan teknoloji yatırımlarına kadar pek çok farklı eser ve hizmeti kapsıyor. 50 eser ve hizmet arasında temeli atılacak olan Mehmet Akif Spor Kompleksi Projesi ve SULKON Kentsel Dönüşüm Projesi dikkat çekiyor. Türkiye'nin en büyük spor komplekslerinden biri olacak Mehmet Akif Spor Kompleksi 26 bin metrekare alanda inşa ediliyor. SULKON Kentsel Dönüşüm Projesi de 450 daireden oluşuyor. Diğer projelerle birlikte toplam 1160 yeni daire ve işyeri yapılacak. Projelerin toplam değeri 8 milyar 425 milyon lira.