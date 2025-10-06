Dışişleri, alıkonulan Türkler için devrede

İsrail'in ablukasını kırmak üzere Sumud Filosuna katılan ve terör devleti İsrail tarafından alıkonulan Türk vatandaşı aktivistlerden bazıları, İsrail tarafından kendilerine dayatılan ve "İsrail'e izinsiz giriş yaptım, deport edilmeyi kabul ediyorum" yazılı belgeyi imzalamadıkları gerekçesiyle İsrail'de tutuluyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk vatandaşlarının getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor" dedi.