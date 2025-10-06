Gaziantep'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruyucu aile bilincini yerleştirmek amacıyla proje hazırlandı. Projeye Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey ve Şehitkamil belediyeleri başta olmak üzere, kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları dahil oldu. Proje kapsamında sinema salonlarında her film öncesi koruyucu aile videosu yayımlanırken, halkın yoğun bulunduğu bölgelerde broşür dağıtılıyor, tanıtım yapılıyor. Kamu araçları başta olmak üzere birçok araca "Haydi Gaziantep koruyucu aile olalım" çıkartmaları yapıştırılırken, bir alışveriş merkezi önünde "koruyucu aile durağı" oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek, Gaziantep'te şu anda 188 ailenin 241 çocuğa yuva olduğunu, projeyle birlikte ilerleyen zamanda bu sayının yukarılara çıkmasını hedeflediklerini söyledi.

SICAK YUVADA BÜYÜSÜNLER

Bu yıl yaptıkları çalışmalarda 22 çocuğu koruyucu ailelerle buluşturduklarını dile getiren Zeybek, "Birçok ilde koruyucu aile ile ilgili çalışmalar yapılıyor ama biz Gaziantep olarak bunu bir seferberliğe dönüştürdük. Biz bu projeyi başlattığımızdan beri öncesine göre daha fazla kişinin kurumumuza gelerek bu konuyla ilgili bilgi aldığını gördük" dedi. Proje için güç birliği yapıldığını vurgulayan Zeybek, "Gaziantep FK-Galatasaray maçında futbolcular ellerinde 'Haydi Gaziantep Koruyucu Aile Olalım' pankartı ile sahaya çıktı. Maç sonrası bazı aileler, koruyucu aile hakkında bilgi almak için bize başvuruda bulundu. Her çocuğumuz sıcak bir yuvada büyüsün istiyoruz ve buna gayret ediyoruz. Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye ailedir. 'Haydi Gaziantep koruyucu aile olalım' sloganımızla isteyenleri koruyucu aile olmaya davet ediyorum" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Yurdagül Yıldırım ise koruyucu aile olan kişilere maddi olanak sağlandığını belirtti. AA