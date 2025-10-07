Bakan Yerlikaya duyurdu! 7 ilde suç örgütlerine operasyon: 46 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Kırklareli, Giresun, Samsun ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda 78 şüpheli yakalandı.

USULSÜZ RAPOR İLE HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETMİŞLER

Şüphelilerin, Muğla'da göçmen kaçakçılığı suçunu organize şekilde işledikleri, Kırklareli'de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri üzerinden usulsüz rapor aldırarak haksız kazanç elde ettikleri, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da zor durumdaki vatandaşlara yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işleyen şüphelilere ait yaklaşık değeri 1 milyar 40 milyon TL olan 7 iş yeri, 1 dükkan, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa için tedbir kararı uygulandı.

Şüphelilerden 46'sı tutuklandı, 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise sürüyor.