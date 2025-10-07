Başkan Erdoğan ile Putin görüştü: Gündem Gazze ve Ukrayna

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEK"

Başkan Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye'nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Görüşmede Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü de tebrik etti.