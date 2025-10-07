Erdoğan, TDT zirvesi için bugün Azerbaycan’a gidiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Gebele kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 12. Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede yer alacağını duyurdu.

TDT KURUMSAL YAPISININ TAHKİMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK: Duran'ın paylaşımında, "Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup; Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.