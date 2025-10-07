SON DAKİKA… Ankara susuz Mansur Yavaş sessiz! AK Parti’den sert tepki: Su kıtlığı değil, yönetim kıtlığı yaşıyoruz!

Ankara'da 29 Eylül'den bu yana devam eden su kesintileri, başkentte hayatı adeta durma noktasına getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "onarım tamamlandı" açıklamasına rağmen, Kesikköprü hattında yenilenen çelik borunun yeniden patlaması Ankaralıları mağdur etti.
ASKİ'nin gönderdiği su tanklarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar bidon ve pet şişelerle saatlerce su beklemek zorunda kaldı. Özellikle Mamak ilçesinde üç gündür musluklardan tek damla su akmayan mahallelerde durum ciddi boyutlara ulaştı. Bu tabloya tepki gösteren AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu, su kesintilerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Mamak'ta bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı grup adına AK Parti ABB Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ve Mamak Meclis Üyesi Berçin Havva Öztürk yaptı.
YALÇIN: "VATANDAŞ TANKER KUYRUĞUNDA, BELEDİYE KEYİF KUYRUĞUNDA!"
AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Ankara'da yaşanan kesintilerin bir "yönetim krizi" olduğunu vurguladı.
Yalçın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'da insanlar tankerlerin önünde su bekliyor. 2025 yılında Türkiye'nin kalbinde yaşanan bu tablo, bir yönetim krizinin en açık göstergesidir. Göreve geldiklerinde 'Su insan hakkıdır' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün bu şehrin insanlarını Allah'ın suyuna muhtaç hale getirmiştir. Suya yapılan zam oranı yüzde 3024'e ulaşmıştır. Fahiş zamlar, suyu pahalılaştırmış ama muslukları açmamıştır. Ankara'da birçok mahalle artık parasıyla bile suya ulaşamamaktadır."
Yalçın, belediyenin yıllardır "kanserli boruları değiştireceğiz" diyerek algı oluşturduğunu ancak ortada somut bir yatırım olmadığını ifade etti:
"Altı yılda Ankara'ya bir damla bile ek su kaynağı kazandırılamadı. Altyapı yatırımları için çekilen krediler bankalarda bekletildi, paralar vitrin projelere ve konserlere harcandı. Bugün Ankara, tanker kuyruğunda su bekleyen vatandaşlarıyla gündeme geliyor. Bu tablo sadece bir su kesintisi değil, Ankara'nın itibar kaybıdır."
"BİR DAMLA EK SU KAYNAĞI SAĞLANMADI"
Yalçın, asıl krizin barajlardaki su oranlarının düşmesinden değil, ABB yönetiminin tedbirsizliğinden kaynaklandığını belirtti:
"Altı yıldır uyarıyoruz. Ankara'ya bir damla dahi ek su kaynağı temin edilmedi. Mecliste bu konuyu gündeme getirdiğimizde, CHP'li Meclis Başkanvekili bize 'Biz ne yapabiliriz, Allah su vermiyorsa bizim su yağdırmak gibi bir yeteneğimiz yok' dedi. Oysa bizim dönemimizde böyle düşünülmedi. Kızılırmak'tan kilometrelerce boru döşenerek Ankara'ya ek su kaynağı sağlanmıştı. O gün 'kanserli su' diyerek karşı çıkanlar, bugün o su sayesinde Ankara'ya nefes aldırıyor. Biz yedi ayda 30 kilometre boru döşeyerek Ankara'ya su getirdik; mevcut yönetim aylarca iki boruyu birleştirip suyu veremedi."
''SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
Yalçın ayrıca, geçmişte yapılmayan yatırımların bugün Ankara'yı mali yönden de zarara uğrattığını belirterek önemli bir açıklama da bulundu:
"Biliyorsunuz, zamanında yatırım yapılmadığı için özellikle Polatlı su şebekesi hattının ihalesi 500 milyon liraya yapılmıştı. Bu proje için kredi çekildi ancak yatırım tamamlanmadı. Şimdi aynı proje, zamanında yapılmadığı için 2,5 milyar liraya mal edilmiştir. Bununla ilgili olarak AK Parti Grubu olarak özellikle belirtmek istiyorum ki önümüzdeki günlerde ilgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız."
"ANKARA SUSUZ, BELEDİYE SESSİZ"
AK Parti Grubu, açıklamasında Mansur Yavaş yönetimini "aciz, plansız ve duyarsız" olmakla eleştirdi. Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ankara susuz, belediye sessiz. Vatandaş tanker kuyruğunda, belediye keyif kuyruğunda. Biz susmayacağız, çünkü Ankara susuz kalmasın, Ankara tıkanmasın istiyoruz."
ÖZTÜRK: "SU KITLIĞI DEĞİL, YÖNETİM KITLIĞI YAŞIYORUZ"
Basın açıklamasında söz alan Mamak Belediye Meclis Üyesi Berçin Havva Öztürk ise, Mamak'ta yaşanan mağduriyetin boyutlarına dikkat çekti:
"Mamak'ın pek çok mahallesinde günler süren plansız ve habersiz su kesintileri yaşanıyor. Hemşehrilerimiz, tıpkı 90'lı yıllardaki gibi tankerlerin peşinde su kuyrukları oluşturuyor, bidonlarla su taşıyor. Sosyal medyadan ve çağrı merkezlerinden gelen yüzlerce şikayet, yönetimin beceriksizliğini ortaya koyuyor. Biz artık su kıtlığı değil, yönetim kıtlığı yaşıyoruz."
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü hattındaki arızanın büyük oranda giderildiğini açıklasa da, yapılan tamiratın ardından çelik hattın yeniden patlaması nedeniyle su şehre tam kapasiteyle verilemiyor. Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Mamak gibi ilçelerde planlı saatlerin dışında da su kesintileri devam ediyor.