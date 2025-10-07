SON DAKİKA… Ankara susuz Mansur Yavaş sessiz! AK Parti’den sert tepki: Su kıtlığı değil, yönetim kıtlığı yaşıyoruz!

ÖZTÜRK: "SU KITLIĞI DEĞİL, YÖNETİM KITLIĞI YAŞIYORUZ"

Basın açıklamasında söz alan Mamak Belediye Meclis Üyesi Berçin Havva Öztürk ise, Mamak'ta yaşanan mağduriyetin boyutlarına dikkat çekti:

"Mamak'ın pek çok mahallesinde günler süren plansız ve habersiz su kesintileri yaşanıyor. Hemşehrilerimiz, tıpkı 90'lı yıllardaki gibi tankerlerin peşinde su kuyrukları oluşturuyor, bidonlarla su taşıyor. Sosyal medyadan ve çağrı merkezlerinden gelen yüzlerce şikayet, yönetimin beceriksizliğini ortaya koyuyor. Biz artık su kıtlığı değil, yönetim kıtlığı yaşıyoruz."

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü hattındaki arızanın büyük oranda giderildiğini açıklasa da, yapılan tamiratın ardından çelik hattın yeniden patlaması nedeniyle su şehre tam kapasiteyle verilemiyor. Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Mamak gibi ilçelerde planlı saatlerin dışında da su kesintileri devam ediyor.