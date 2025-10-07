Susuzluğun tek sorumlusu Yavaş

Ankara'da ASKİ'nin Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlamaları nedeniyle 6 Ekim'e kadar dönüşümlü su kesintileri uygulanacağı duyurulmuştu. ASKİ, 17 Eylül'de 1. CTP hattında, 27 Eylül'de ise 2. CTP hattında arıza yaşandığını, bu nedenle Kızılırmak'tan Ankara'ya verilen su miktarının günlük 300 bin metreküp azaldığını açıkladı. Sık sık arızalanan CTP hatlarının çelik borularla değiştirileceği, çalışmaların yaklaşık bir hafta süreceği bildirildi. Başkent'in pek çok ilçesinde ardı ardına uygulanan su kesintileri vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) gönderdiği su tanklerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bidonlarını doldurabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldı. Özellikle Mamak ilçesinde hayatı felç eden kesintilerde, üç gündür musluklarından tek damla su akmayan mahallelerde durum daha da ciddi boyutlara ulaştı. ASKİ'nin "Kesikköprü hattındaki arıza" gerekçesiyle başkenti susuz bırakmasını eleştiren ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın SABAH'a konuştu.

SUÇ İŞLENDİ

Yalçın, Ankara'nın üç ana su kaynağı bulunduğunu belirtip, Yavaş yönetiminin vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ifade ederek, "Çamlıdere, Kurtboğazı ve Kesikköprü. Çamlıdere'de 600 bin, 600 bin ve 250 bin metreküplük olmak üzere toplam 1 milyon 450 bin metreküp kapasiteli üç hat İvedik Arıtma Tesisi'ne su getirmektedir. Kurtboğazı'nda ise 600 bin, 600 bin ve 350 bin metreküplük üç hatla toplam 1 milyon 550 bin metreküp su sağlanmaktadır. Bu iki havza Ankara'yı çok rahat bir şekilde besleyebilir. Dolayısıyla 'Kesikköprü hattı arızalı' gerekçesiyle Ankara'ya su verilmemesi doğru değildir, olamaz da" dedi. Yalçın, vatandaşların mağduriyetinin tek sorumlusunun Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibi olduğunu belirterek, "Eğer 2024 Ekim ayından itibaren düzenli su verilmiş olsaydı Ankara kesinlikle susuz kalmayacaktı. Yavaş ve ekibi görevi kötüye kullanmıştır, vatandaşı mağdur etmiştir ve suç işlemiştir" diye konuştu.