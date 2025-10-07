SON DAKİKA | Ankara'ya kötü haber! Tamiratı yapılan hattaki borular yine patladı: Susuzluğun tek sorumlusu Mansur Yavaş | Video

Ankara’da 29 Eylül’den bu yana devam eden su kesintileri vatandaşı mağdur etti. Başkentte susuzluk krizi kaos boyutuna ulaşırken Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kesikköprü hattındaki arızanın büyük oranda giderildiğini iddia etti. Ancak bölgedeki çalışmalar, böyle görüntülendi.