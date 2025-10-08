Kendi gök kubbemiz altında güçleneceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde konuştu: Çeşitli güvenlik sınamalarıyla uğraştığımız bir ortamda aramızdaki işbirliğini pekiştirirken üçüncü taraflarla da diyaloğumuzun artırılması mühimdir. Teşkilatımızı içine kapanık bir yapılanma olarak asla görmüyoruz. Diğer ilgili uluslararası kuruluşlar ve ittifaklarla etkileşim halinde sesini ve gücünü ortaya koyan bir vizyonu hayata geçirebilmeliyiz. Bu bağlamda bugün mutabık kaldığımız TDT Plus formatının üçüncü taraflarla işbirliğimize yeni bir soluk getireceğine gönülden inanıyorum.

İVME SÜRMELİ: Terörizmden yasadışı göçe, siber tehditlerden iklim değişikliğine ortak bir duruşla mukabele edebileceğimizi, kendi gök kubbemiz altında kendi güvenliğimizi güçlendirebileceğimizi düşünüyorum. Yakaladığımız ivmenin sürmesi için çalışmalarımızın devamı çok mühim.

PROJELERE ODAKLANALIM: Bölgemizin istikrarına ekonomik kalkınma, sosyal refah ve kültürel bağların güçlenmesiyle katkı sunabileceğimizin farkındayız. Ulaştırma, enerji güvenliği ve ticari entegrasyon alanlarındaki girişimlerimizi de bu yaklaşımı tamamlayıcı parçalar olarak görüyoruz. Türk devletleri olarak bilim ve teknoloji alanında hak ettiğimiz noktaya en kısa süre zarfında ulaşabilmemiz için güçlü işbirlikleri kurmalı ve bu alanda yüksek katma değere sahip ortak yatırımlar yapmalıyız.



BMGK VİCDAN YARALAYAN BİRÇOK MESELEYE KAYITSIZ KALDI



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin insanlığın vicdanını yaralayan birçok meseleye kayıtsız kaldığı bir uluslararası sistemle karşı karşıyayız. Bugün pek çok uluslararası ve bölgesel teşkilat bizim ortak tarih, kültür ve ülküdaşlığımız gibi ulvi değerler üzerine bina edilmediğinden kamuoyu nezdinde işlevsiz, adeta omuzlara yük yapılar olarak görülüyor. Teşkilatımızın işte bu değişen koşullara ayak uyduran, uluslararası meselelerde ortak duruş sergileyen, sözüne güvenilen, halkının yanında duran bir yapıya dönüşmesi büyük önem arz ediyor. Türkiye olarak böyle bir dönemde zirvemizin temasının bölgesel barış ve güvenlik olarak belirlenmesini son derece isabetli ve anlamlı buluyoruz.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İÇİN KKTC'NİN YANINDA OLDUK



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın Ankara, Şuşa ve Bişkek'in ardından şimdi de Gebele'de aramızda bulunmasından son derece bahtiyar olduğumu da vurgulamak istiyorum. İki devletli adil çözüm yolunda Türk dünyasının Kıbrıs Türkü kardeşlerini yalnız bırakmadığını memnuniyetle müşahede ediyorum.

ORTAK ALFABEYLE İLK ESER



Başkan Erdoğan konuşmasında ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımın atıldığını; Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuznamelerin ortak alfabeyle basılarak liderlere birer adet takdim edildiğini bildirdi. Erdoğan "Yapay zekâda küresel gelişmeleri yakalayabilmek ve kültürel zenginliğimizi muhafaza için Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesine hız vermemiz gerekiyor. Türk Dünyası Yayıncılık Kongresi'ni gelecek yıl ocak ayında Ankara'da toplamayı planlıyoruz. Semerkant'ta düzenlenecek UNESCO 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olarak ilan edilmesini temenni ediyorum" dedi.

İSRAİL İSTİKRARA EN BÜYÜK TEHDİT



KARARLI DURUŞ: Bugün yakın coğrafyamızda yaşanan pek çok çatışma, savaş ve uluslararası hukuk ihlaline karşı teşkilatımızın kararlı duruş sergilemesi önemlidir. İsrail hükümetinin Lübnan ve Suriye ile başlayan, Yemen ve İran'la devam eden ve son olarak Katar'ı hedef alan saldırıları bölgemizin istikrarına en büyük tehdidin bu ülkenin mevcut yönetiminden kaynaklandığını gösteriyor.

MEMNUNİYET VERİCİ: Gazze'de 66 bin masumun hayatına mal olan katliamların durması yönünde son günlerde yaşanan gelişmeler memnuniyet vericidir. Biz ancak Filistin halkının uluslararası meşruiyet ve hukuktan kaynaklanan hakları temelinde iki devletli bir çözümün kalıcı ve adil barışa kapı açacağına inanıyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.





SURİYE'NİN BİRLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ MUHAFAZA EDİLMELİ



Suriye'de istikrarın tesisi, bölgemizde ve ötesinde güvenliğin sağlanması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Suriye hükümetinin kaydettiği gelişme, geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bu süreçte Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini muhafaza temelinde siyasi, ekonomik ve güvenlik ortamının iyileşmesine odaklanmalı, Türk devletleri olarak Suriye hükümetiyle angajmanı ilerletmeliyiz.



PUTİN'E YAŞ GÜNÜ TEBRİĞİ



Başkan Erdoğan, dün 73 yaşına giren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum gününü telefonla tebrik etti. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla neticelenmesi için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini kaydetti. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes ve yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini ifade etti.

FUZULİ CAMİİ İÇİN TEMEL ATTILAR



Törende Başkan Erdoğan, diğer liderlerle birlikte Türkmenistan tarafından Fuzuli'de inşa edilecek caminin temel atma işlemi için düğmeye bastı. Cami kompleksinin toplam alanı bir hektardan fazla olacak. Cami binasında her biri 40 metre olmak üzere iki minare inşa edilecek. Ana kubbenin yüksekliği ise 30 metre olacak. Burada aynı anda 500 kişi ibadet edebilecek. Cami, Karabağ ve Doğu Zengezur'un restorasyonu çalışmaları kapsamında yapılıyor.