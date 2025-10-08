Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek
Giriş Tarihi: 8.10.2025 17:48 Son Güncelleme: 8.10.2025 18:34

SON DAKİKA | Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'yı ziyaret eden Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Suriye'deki en büyük sorunun İsrail olduğunu belirten Bakan Fidan, "10 Mart mutabakatı uygulanmalı. SDG denklem dışına çıkmalı." ifadelerini kullandı. Gazze'de ateşkes sürecine de değinen Fidan, Mısır'daki görüşmelerden uzlaşı çıkması halinde ateşkesin duyurulacağını belirtti.

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'yı ziyaret eden Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Suriye'de en önemli sorun İsrail. İsrail'in Suriye'ye saldırılarına karşı çıkılmalı. Suriye'ye yönelik tüm yaptırımlar kaldırılmalı. Suriye'ye desteğimiz devam edecek. Suriye halkının uluslararası toplumdan beklentisi var. Terörle mücadelede Suriye'nin yanındayız. Suriye'nin yeniden yapılandırılmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Coğrafyamızda artık barış ve istikrarın egemen olmasını istiyoruz. 10 Mart mutabakatı uygulanmalı. SDG denklem dışına çıkmalı.

GAZZE'DE ATEŞKES

Gazze görüşmelerinde yeni aşamaya geçildi. Bugün anlaşmaya varılırsa ateşkes ilan edilecek.

