Video Haber Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek
Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek

Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek

08.10.2025 | 18:47

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'yı ziyaret eden Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze’de ateşkes ilan edilecek 31:17
Bakan Fidan: Bugün uzlaşı olursa Gazze'de ateşkes ilan edilecek 08.10.2025 | 18:47
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelerin skandallarına tepki: Başkent halkına Kerbela’yı yaşatıyorlar! | Video 42:08
Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin skandallarına tepki: "Başkent halkına Kerbela'yı yaşatıyorlar!" | Video 08.10.2025 | 13:34
SGK’dan hizmet dökümlerinde K harfi olanlara uyarı: Primleriniz silinebilir! | Video 04:57
SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı: Primleriniz silinebilir! | Video 08.10.2025 | 11:54
Bakan Yerlikaya: Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 tutuklama | Video 00:38
Bakan Yerlikaya: "Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 206 tutuklama" | Video 08.10.2025 | 08:31
Türk aktivistler İstanbul’da aileleriyle buluştu! 05:49
Türk aktivistler İstanbul'da aileleriyle buluştu! 07.10.2025 | 19:50
İsrail’in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul’da! 04:48
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:36
İsrail’in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul’da! 05:52
İsrail'in alıkoyduğu 15 Türk aktivist İstanbul'da! 07.10.2025 | 19:30
Başkan Erdoğan ve TDT liderleri, sohbet etti | Video 02:28
Başkan Erdoğan ve TDT liderleri, sohbet etti | Video 07.10.2025 | 16:27
Emine Erdoğan’dan İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşım | Video 02:00
Emine Erdoğan'dan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın ikinci yılına ilişkin paylaşım | Video 07.10.2025 | 14:37
CHP’li İl Başkanı’ndan Yörüklere büyük saygısızlık! Yörükler, tuvaleti bile göçmenlerden öğrendi | Video 02:00
CHP'li İl Başkanı'ndan Yörüklere büyük saygısızlık! "Yörükler, tuvaleti bile göçmenlerden öğrendi" | Video 07.10.2025 | 14:37
GÖKSUR, dosta güven düşmana korku verdi | Video 01:04
GÖKSUR, dosta güven düşmana korku verdi | Video 07.10.2025 | 14:37
SON DAKİKA | Ankara’ya kötü haber! Tamiratı yapılan hattaki borular yine patladı: Susuzluğun tek sorumlusu Mansur Yavaş | Video 00:42
SON DAKİKA | Ankara'ya kötü haber! Tamiratı yapılan hattaki borular yine patladı: Susuzluğun tek sorumlusu Mansur Yavaş | Video 07.10.2025 | 13:48
Türk Devletleri Teşkilatı toplandı! Başkan Erdoğan: İsrail saldırıları bölgemize en büyük tehdit! | Video 13:45
Türk Devletleri Teşkilatı toplandı! Başkan Erdoğan: "İsrail saldırıları bölgemize en büyük tehdit!" | Video 07.10.2025 | 13:31
Başkan Erdoğan’ı TDT 12. Zirvesi’nde Aliyev karşıladı | Video 02:10
Başkan Erdoğan'ı TDT 12. Zirvesi'nde Aliyev karşıladı | Video 07.10.2025 | 12:38
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli: İmralı YPG ve SDG’ye silah bırakma çağrısı yapsın! | Video 38:34
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli: İmralı YPG ve SDG'ye silah bırakma çağrısı yapsın! | Video 07.10.2025 | 11:18
Gözyaşları ile hafızalara kazınmışlardı: Bakan Kurum, yeni görüntülerini paylaştı Bir yeniden başlama hikayesiydi bu… | Video 01:09
Gözyaşları ile hafızalara kazınmışlardı: Bakan Kurum, yeni görüntülerini paylaştı “Bir yeniden başlama hikayesiydi bu…” | Video 07.10.2025 | 08:56
Bakan Yerlikaya: 7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarımızda 78 şüpheliyi yakaladık | Video 00:49
Bakan Yerlikaya: "7 il merkezli 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarımızda 78 şüpheliyi yakaladık" | Video 07.10.2025 | 08:35
Sumud Filosu’nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 08:21
Sumud Filosu'nda bulunan Bekir Develi, İsrail ordusunun işkencelerini anlattı | Video 05.10.2025 | 08:57
Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! Karpaz’dan gireceğiz 00:19
Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz" 04.10.2025 | 21:58
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail ömrünü korkarak geçirecek 02:25
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: İsrail ömrünü korkarak geçirecek 04.10.2025 | 18:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY