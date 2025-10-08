TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin genel başkanlarını kabul etti

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Numan Kurtulmuş'un, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin genel başkanları ile görüştüğü belirtildi.

Öte yandan Arıkan, Babacan ve Davutoğlu, kabulün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'a İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekiline ilişkin taleplerini ilettiklerini belirten Davutoğlu, TBMM Genel Kurulunun bugünkü birleşiminde bu konuda bir genel görüşme açılmasını istediklerini aktardı.

Arıkan, TBMM'de grubu olan siyasi partilerin bu konuda vereceği ortak önerinin kabul edilerek bir araştırma komisyonu kurulmasını, ayrıca bir bildiri yayımlanmasını istediklerini söyledi.

Babacan da İsrail tarafından alıkonulan milletvekillerinin Türkiye'ye dönmesinin sağlanmasını istediğini anlattı.