TDT güvenlik mimarisi oluşturdu

Milli İstihbarat Akademisi, Doç. Dr. Muhammet Koçak'ın kaleme aldığı, "Türk Dünyasında İstihbarat Paylaşımı: Ortak Güvenlikte Stratejik Fırsatlar" başlıklı raporunu yayımladı. Raporda "Türk dünyasının güvenlik işbirliği son 30 yılda çok boyutlu bir yapıya kavuştu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsallaşma süreciyle birlikte istihbarat paylaşımı da gelişti. Üye ülkelerin ulusal kapasiteleriyle birbirini tamamlayan bir güvenlik mimarisi oluşturuldu. Türkiye'nin proaktif dış politikası, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası stratejik yönelimi, Kazakistan'ın çok vektörlü dış politikası, Kırgızistan'ın güvenlik çeşitlendirme ihtiyacı ile Özbekistan'ın aktif katılımı, bu yapının temel dayanakları. TDT, dış politika ve bölgesel istikrar açısından da kritik bir rol oynuyor" ifadeleri yer aldı.