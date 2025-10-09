Başkan Erdoğan’dan ateşkes açıklaması: Memnuniyet duyuyorum

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİ EN KALBî MUHABBETLERİMLE SELAMLIYORUM"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren; evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yâr ve yardımcısı olsun; Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin."