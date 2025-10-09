Köroğlu tüneli tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankaraİzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının en uzun tüneli olan 5 bin 142 metrelik Köroğlu Tüneli'nde kazı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, "Işık Göründü Töreni" ile projenin en kritik aşamalarından birinin geride bırakıldığını belirtti. Köroğlu Tüneli, Polatlı-Afyonkarahisar kesiminde, Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alıyor. 13,5 metre çapındaki ana tünelin yanında, 4,5 metre çapında ve 4 bin 967 metre uzunluğunda kaçış tüneli bulunuyor. Kaçış tüneli, ana tünele her 500 metrede bir bağlanan toplam 9 bağlantı tüneli ve 10 manevra cebinden oluşuyor.

13.3 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Proje kapsamında Polatlı'ya kadar mevcut hızlı tren hattı kullanılacak olup, Ankara-İzmir YHT hattının toplam uzunluğu 624 kilometre olacak. Ancak Polatlı'dan İzmir'e kadar olan kesim, 505 kilometrelik yeni bir prestij projesi olarak inşa ediliyor. Hat üzerinde Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olmak üzere 10 istasyon yer alacak.

Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla seyahat sürelerinde önemli kısalmalar olacağını belirterek, "Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat, kara yoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi 3.5 saate düşecek. Ankara-Afyonkarahisar arası 1 saat 40 dakika, Ankara-Uşak arası 2 saat 10 dakika, Ankara-Manisa arası 2 saat 50 dakika olacak" dedi. Hattın tamamıyla hizmete girmesiyle yılda yaklaşık 13.3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması öngörülüyor. Proje, yaklaşık 11.5 milyon insanı hızlı tren konforuna kavuşturacak ve hem yolcu hem de yük taşımacılığında büyük avantaj sağlayacak. DHA