Sosyal medyada denge şart

Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'I. Hukuk ve Teknolojide Yeni Ufuklar Uluslararası Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin yapay zekâ alanındaki etik ve güvenlik risklerini yönetmek için çok katmanlı bir çerçeve oluşturmaya çalıştığını belirtti. Bu alana dönük olarak uluslararası platformlarda da aktif rol aldıklarını kaydeden Yılmaz, "Ulusal yapay zekâ eylem planımız var. Bu eylem planı, hem bakanlık hem özel sektör hem de STK'ların katılımıyla güncellendi. Şu an 71 eylemimiz var. Bunları hayata geçiriyoruz" dedi.

GÜNCELLİĞİ KORUNACAK

Eylem planının içeriğini de özetleyen Cevdet Yılmaz, "Eylem planımız; Türkçe Büyük Dil Modeli geliştirilmesini, uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesini, yapay zekâ ekosisteminin büyütülmesini, nitelikli insan kaynağının artırılmasını, yerli uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve Türkiye'yi küresel oyuncu yapacak işlemci altyapısının kurulmasını hedefliyor. Gelişmeler ışığında bu eylem planımızı yenilemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'DENGE SAĞLANMALI'

Yapay zekâ başta olmak üzere teknolojik gelişmelerin günümüzde oldukça dinamik bir süreci kapsadığını dile getiren Yılmaz, "Bu tür alanlarda hukukun ve düzenlemelerin de dinamik olması gerekiyor. Genel yaklaşımımız şudur: Kanuni olarak daha ziyade çerçeve düzenlemelerle hareket etmek, uygulamayı yakından takip etmek, ikincil düzenlemelerle de daha dinamik bir şekilde süreci yönetmek. Katı düzenleme yaptığınızda, ülkemizi teknolojik yarışta geriye düşürme riskimiz var. Ancak hiçbir düzenleme yapmadığımızda da ülkemizi ve insanımızı birçok riskle karşı karşıya getirme durumu ortaya çıkıyor. Bu dengeyi sağlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'İSRAİL' MESAJI

Konuşmasında Gazze'deki soykırıma da ayrı bir parantez açan Yılmaz, "Teknolojide çok ileri gitmiş birtakım ülkelerin, tarihte olmadık ölçüde katliamlara imza attıklarını da aynı zamanda görüyoruz. Demek ki sadece bilgi ve teknolojide ilerlemek yetmiyor. İnsanlıktan, ahlaktan, etikten, adaletten kopuk bir bilimin insanlığı nereye getirdiğini Gazze'de görüyoruz. Bilim-teknoloji elbette gerekli ama yeterli değil. Bunu hukukla, insan onuruyla buluşturmadığınız sürece, tam aksine size daha büyük zulümler yapma imkânı sağlıyor" şeklinde konuştu.



RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Programda konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran da dünyada iletişim biçimlerinin değiştiğini vurgulayarak potansiyel risklere dikkat çekti. Uluslararası güç mücadelelerinin artık sosyal medya sahipliği üzerinden de yürütüldüğünü kaydeden Duran, Türkiye'nin dezenformasyona en çok maruz kalan ülkelerin başında geldiğini, son 3 yılda 2 bin 500'e yakın yalan haberi ifşa ettiklerini vurguladı.