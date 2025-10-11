KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar AHaber’e konuştu: Türkiye Cumhuriyeti burada kalacaktır

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar AHaber'e konuştu. Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili önemli mesajlar veren Ersin Tatar, "Bu makamda her boyutuyla istişare ve uyum içerisinde Türkiye ile siyaseti yürüttüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki devletli çözüme sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti burada kalacaktır" | Video

Ersin Tatar'ın AHaber'e verdiği özel röportajdan satırbaşları şu şekilde:

"BARIŞIN GÜVENCESİ TÜRKİYE"

KKTC'yi güçlendirmek için büyük gayretler sarfediyoruz. Buradaki barışın, huzurun güvencesi anavatan Türkiye. Benim vereceğim mesaj Kıbrıs Türk Halkı'nın devletine ve egemenliğine çok önem veriyorum. Şu anda baktığımızda bir taraftan hayal üretenler bir taraftan gerçekçi olanlar... Hakikat; Kıbrıs Türkü'nün bu varlığının devam etmesi için kendi devletine sahip çıkması lazım ve anavatanın bunun garantörü olarak Türk Silahlı Kuvvetleri olarak burada bulunması lazım.

Gazze'de olanların küçüğü burada 1960'lı yıllarda oldu. Kıbrıs Türkleri atıldı, itildi, soykırımdan geçti. Kıbrıs Barış Harekatı ile bağımsızlığına, özgürlüğüne kavuşmuştur. O günden bugüne federasyon görüşmeleriyle federal çerçevede bir ortaklık ve Türkiye'nin buradan çekilmesi... Karşımızdaki zihniyet halen bunu savunuyor.

ERDOĞAN KKTC'YE SAHİP ÇIKTI...

Bu makamda her boyutuyla istişare ve uyum içerisinde Türkiye ile siyaseti yürüttüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki devletli çözüme sahip çıkmıştır. Türk Dünyasına gözlemci olarak kabul edildik. İslam dünyasında varız. Çoğu yerde KKTC olarak varız.

FEDERASYONU TARTIŞMAK ABESLE İŞTİGALDİR

Bugünlere gelene kadar çok acılar çektik. Bu saatten sonra tekrar federasyon ve Rumlarla ortaklığı tartışmak abesle iştigaldir. Federasyon çoktan geçmiştir, federasyon görüşmeleri bitmiştir.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BURADA KALACAKTIR"

Kıbrıs Türk Halkı'nın rakibe oy verip tekrar federasyonu hortlatmasının anlamı yoktur. Cumhurbaşkanlığı seçimi bu bakımdan önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti burada kalacaktır.