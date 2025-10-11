KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti burada kalacaktır" | Video
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel bir röportaj verdi. KKTC'yi güçlendirmek için büyük gayretler sarfettiklerini belirten Ersin Tatar yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine vurgu yaptı ve rakibi Tufan Erhürman'a mesaj gönderdi. Tatar, "Bu saatten sonra tekrar federasyon ve Rumlarla ortaklığı tartışmak abesle iştigaldir. Federasyon çoktan geçmiştir, federasyon görüşmeleri bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti burada kalacaktır." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:29
03:08
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da komşularıyla sohbet etti | Video 11.10.2025 | 12:31
00:46
Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşımı | Video 11.10.2025 | 12:22
02:20
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimine iptal! | Video 10.10.2025 | 16:47
32:43
Başkan Erdoğan: "Tekrar soykırıma dönülürse bedeli çok ağır olur" | Video 10.10.2025 | 15:30
05:49
29:58
01:15
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gözaltına alındı | Video 10.10.2025 | 10:48
01:05
05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
00:53
04:38
14:19
Başkan Erdoğan memleketi Rize'de 09.10.2025 | 21:19
00:33
Bahçelievler’de pitbull dehşeti: Kendi sahibine saldırdı! 09.10.2025 | 20:28
01:19
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail bombardımanı! 09.10.2025 | 17:56
26:45
Başkan Erdoğan: "Gazze için görev gücünde yer alacağız" | Video 09.10.2025 | 15:21
01:30
00:36
03:35
Bayraktar KIZILELMA'dan ilk atışta hedefler tam isabet | Video 09.10.2025 | 09:13
05:28
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi | Video 09.10.2025 | 09:13