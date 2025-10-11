KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti burada kalacaktır" | Video

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e özel bir röportaj verdi. KKTC'yi güçlendirmek için büyük gayretler sarfettiklerini belirten Ersin Tatar yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine vurgu yaptı ve rakibi Tufan Erhürman'a mesaj gönderdi. Tatar, "Bu saatten sonra tekrar federasyon ve Rumlarla ortaklığı tartışmak abesle iştigaldir. Federasyon çoktan geçmiştir, federasyon görüşmeleri bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti burada kalacaktır." dedi.