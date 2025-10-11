Mavi Vatanda gövde gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri, yapmış olduğu tatbikatlarla kendisini sürekli olarak geliştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen DENİZKURDU-I/2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri tamamlandı. Tatbikat kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne bağlı komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, karargâh personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamlarda karar verme yeteneklerinin artırılması amaçlanıyor Seçkin Gözlemci Günü'nde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, tatbikatı TCG Anadolu gemisinden takip etti. Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen tatbikata, 92 gemi, 66 hava unsuru, 1 SAT ve 2 SAS timi, Kara, Hava, Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile kamu kurumlarından birlikler katılıyor.

TCG ORUÇ REİS'TEN SELAMLAMA ATIŞI

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Oruçreis'in selamlama atışları ile başladı. Ardından, denizaltı savunma harbi harekâtı yapıldı. Sonrasında TCG Gökova, TCG Gediz, TCG Kınalıada, TCG Heybeliada ile denizden atış desteği eğitimi gerçekleştirildi. Sonrasında AH-1W tipi helikopterler ile belirlenen hedeflere cirit ve 20 milimetre top atışı yapıldı. Tatbikatta TCG Anadolu gemisinden iki Bayraktar TB3'ün kalkışı gerçekleştirildi. TCG Anadolu gemisinden kalkış yapan Bayraktar TB3, belirlenen hedefi imha ettikten sonra yeniden gemiye başarıyla indi. Ardından halihazırda havada seyir halinde olan AKINCI TİHA'dan TOLUN, TEBER ve KEMANKEŞ mühimmatları ile atışlar yapıldı.