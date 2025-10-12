Başkan Erdoğan: Gazze için elimizden gelen her şeyi yapacağız! İsrail anlaşmadan çark etmemeli

Bizi Trabzonlu kardeşlerimizle tekrar buluşturan Rabbime hamd olsun. 2 gün önce Rize'de yapımı tamamlanan 38 projemizin toplu açılışlarını yapmıştık. Bugün de taö 13 milyar 514 milyon TL değerindeki 130 projemizin toplu açılışı vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Başarıyla tamamladığımız bu projelerde emeği geçen bakanlıklarımızı, belediyelerimizi ve kurumlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biz bu şehri Allah için seviyoruz. Trabzon'u 1461 ruhuyla, Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz.

Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'a da aşkla hizmet ettik. Son 23 yılda güncel rakamlarla Trabzon'a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yaptırımı yaptık.

Trabzon havalimanının ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik, ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki sene başlamayı planlıyoruz. Deniz üzerine 3. havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz. İnşallah bunların açılış sevincini de sizlerle birlikte yaşayacağız. Yaparsa AK Parti yapar.