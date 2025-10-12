Başkan Erdoğan: "Gazze için elimizden gelen her şeyi yapacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına değinen Başkan Erdoğan, "Şimdi çok büyük daha imtihan insanlığı bekliyor. Şimdi İsrail'in attığı imzanın arkasında durması gerekiyor. Gazze yeniden süratle ayağa kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.