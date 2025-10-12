Türk Dünyası Hizmet Ödülü sahiplerini buldu

Elazığ'da 17-19 Ekim arasında gerçekleşecek 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları kapsamında verilen 'Türk Dünyası Hizmet Ödülü'ne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Bilal Erdoğan layık görüldü. Etkinliğin tanıtım toplantısına katılan Vali Numan Hatipoğlu, ödülün Prof. Dr. Aziz Sancar'a, bilim dünyasındaki üstün hizmetlerinden ve örnek bilim insanı olmasından, Bilal Erdoğan'a ise geleneksel spor dallarımızın gelişmesine katkısı, Göçebe Oyunları düzenlemeleri ve gençlik faaliyetlerinde gösterdiği üstün gayret ve çalışmalar nedeniyle verildiğini söyledi. Vali Hatipoğlu, 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları'na, tüm vatandaşları davet etti.