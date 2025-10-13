SON DAKİKA: Gazze için tarihi gün! Liderler ’Niyet Belgesi’ni imzaladı

"ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Trump, "300 yıllık çatışmayı sonlandırdık. Bu masada ülkelerini temsil eden liderler çok iyi. Katar'a da teşekkür ediyorum. Harika bir beyefendi kendisi. Uzun zamandır dost olduğum bir adam." dedi.

Trump'tan ateşkes açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Trump, "Çetin adamları daha çok seviyorum. Türkiye'deki beyefendiden bahsediyorum. Dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Ne zaman yardım istesem benim için orada oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum. NATO ile bir sorunu var. Beni aradılar. Bize iyilik yapar mısın dediler. Erdoğan'la konuşur musun dediler. O bizi hiçbir zaman yüz üstü bırakmadı. Dostluğundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.