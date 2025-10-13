SON DAKİKA | İsrail basını duyurdu: Rehineleri takas edlileceği saat belli oldu

TRUMP, MISIR'A GİTMEK ÜZERE BEYAZ SARAY'DAN AYRILDI





ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin yarın toplanacak "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklama yaptı.

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail’in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi.

Trump, “Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak.” ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın eş başkanlığında ve 20'den fazla ülkeden liderlerin katılımıyla yarın "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi" adlı uluslararası zirve düzenleneceği bildirilmişti.

Beyaz Saray'dan açıklanan programa göre Trump, önce İsrail'e uçacak, İsrailli esir aileleri ile buluşma ve İsrail Parlamentosu Knesset'teki konuşmasından sonra Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne geçecek. Trump'ın salı günü ABD'ye dönmesi bekleniyor.