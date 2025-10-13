Video Dünya İsrail, bin 966 mahkumu serbest bırakacak | Video
13.10.2025 | 11:07

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan ilk esir takasında Gazze Şeridi'nde tutulan 7 esir serbest bırakıldı. İsrail hapishanelerinde tutuklu bin 966 Filistinli mahkumun tamamının ise otobüslere bindirildiği açıklandı.

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan ateşkes anlaşması kapsamında ilk esir takası yapıldı. İsrail ordusunun Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC) Hamas'ın 7 esiri serbest bıraktığı bilgisini aldıklarını açıklamasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi de, Alon Ohel, Matan Angrest, Gali Berman, Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor ve Omri Miran'ın İsrail sınırına girdiklerini bildirdi.

FİLİSTİNLİ BİN 966 MAHKUM OTOBÜSLERE BİNDİRİLDİ
İsrailli bir yetkili, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak bin 966 mahkumun otobüslere bindirildiğini aktardı. Mahkumlardan 250'sinin Batı Şeria, Kudüs ve diğer ülkelere gönderileceği, kalan bin 716 mahkumun ise Gazze Şehri'ndeki Nasır Hastanesi'ne bırakılması bekleniyor.

Filistinli kaynaklar, Gazze Şeridi'nde tüm esirlerin serbest bırakılmasının yerel saatle sabah 10.00'da tamamlanacağını bildirdi.

