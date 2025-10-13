Trump'tan ateşkes açıklaması
Mısır’daki müzakerelerin ardından varılan ateşkes anlaşması kapsamında Hamas elindeki esirlerin tamamını teslim ederken, Filistinli mahkumlar da Batı Şeria ve Gazze'ye ulaştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:41
Trump'tan ateşkes açıklaması 13.10.2025 | 20:06
10:19
Trump: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu" | Video 13.10.2025 | 14:37
01:11
1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunulmaya başlanacak | Video 13.10.2025 | 12:32
30:26
Başkan Erdoğan: "Gazze için elimizden gelen her şeyi yapacağız" | Video 12.10.2025 | 16:15
07:22
Başkan Erdoğan, Rize'den Trabzon'a giderken vatandaşlarla konuştu | Video 12.10.2025 | 14:39
25:05
Başkan Erdoğan: "İsrail attığı imzanın arkasında durmalıdır" | Video 11.10.2025 | 16:50
04:19
İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti | Video 11.10.2025 | 15:26
10:18
Ateş Serbest-2025'te nefes kesen anlar | Video 11.10.2025 | 15:24
07:29
03:08
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da komşularıyla sohbet etti | Video 11.10.2025 | 12:31
00:46
Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşımı | Video 11.10.2025 | 12:22
02:20
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimine iptal! | Video 10.10.2025 | 16:47
32:43
Başkan Erdoğan: "Tekrar soykırıma dönülürse bedeli çok ağır olur" | Video 10.10.2025 | 15:30
05:49
29:58
01:15
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gözaltına alındı | Video 10.10.2025 | 10:48
01:05
05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
00:53