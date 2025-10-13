Dünyanın gözü Gazze'de! İlk rehine takası gerçekleşti | Video
Gazze’de tarihi anlar yaşanıyor. Mısır’daki müzakerelerin ardından varılan ateşkes anlaşması kapsamında esirler bugün serbest bırakılıyor. Hamas esirlerin ilk grubunu Kızılhaç heyetine teslim ederken, İsrail de Filistinli mahkumları otobüslere bindirdi.
