CHP Zonguldak’ta istifa depremi

Giriş Tarihi: 14.10.2025

CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Sekme ile yönetici ve üye 10 kadın, baskı ve mobbing gördükleri gerekçesiyle görevlerinden istifa etti. Sekme, bazı yöneticilerin kadınlara karşı nezaket göstermediğini, emekle hazırladıkları çalışma dosyalarının çöpe atıldığını ve tehditlere maruz kaldıklarını söyledi. Kadın Kolları yöneticisi Meral Bilim, "Canla başla CHP için çalıştık ama destek görmedik, bir kadın olarak utanıyorum" dedi. CHP Kadın Kolları İl Başkanı Nazan Pulat, istifaların zamanlamasının "manidar" olduğunu belirterek yeni Merkez İlçe Kadın Kolları yönetiminin kısa sürede oluşturulacağını açıkladı.
