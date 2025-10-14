Son dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Filistin’i Filistinliler yönetmelidir

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Orta Doğu'da çözüm Filistin'den geçer. Filistin sorunu çözülmeden bölgenin sorunları çözülmez. Gazze'ye en yüksek miktarda yardım girdi. Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine yönelik planlar söz konusu olamaz. Hem Gazze hem Batı Şeria Filistinliler tarafından yönetilmelidir.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Odak PKK'nın feshi, tüm uzantılarıyla hayata geçmeli. Suriye'deki süreç aksatılmamalı.

MISIR'DAKİ GAZZE ZİRVESİ

Bütün bu zirvelere giderken birden çok senaryo çantamızda yer olur. Netanyahu'nu bu zirveye katılması gibi bir durum söz konusu değildi. Cumhurbaşkanımız Netanyahu ile aynı masada olmayı kabul etmezdi.