Video Haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
14.10.2025 | 18:29

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 36:08
Başkan Erdoğan’dan, Mısır dönüşünde önemli açıklamalar | Video 27:09
Bahçeli: İsrail’in soykırım suçu cezasız kalamaz | Video 34:27
ABD Başkanı Trump’ın, Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözlerini iki lider alkışlamadı! İşte o anlar... | Video 03:07
Aralarında CHP’li eski belediye başkanının da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı | Video 01:04
Bakan Yerlikaya duyurdu: 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı | Video 00:49
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem dahil 14 şüpheli tutuklandı | Video 01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye: Sigarayı bıraktırmam lazım 00:24
ABD Başkanı Trump’tan önemli açıklamalar! 03:48
Liderler ’Niyet Belgesi’ni imzaladı 13:55
Trump’tan ateşkes açıklaması 13:41
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok yardımcı oldu | Video 10:19
1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 5G hizmeti sunulmaya başlanacak | Video 01:11
Başkan Erdoğan: Gazze için elimizden gelen her şeyi yapacağız | Video 30:26
Başkan Erdoğan, Rize’den Trabzon’a giderken vatandaşlarla konuştu | Video 07:22
Başkan Erdoğan: İsrail attığı imzanın arkasında durmalıdır | Video 25:05
İstanbul’da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80’i geçti | Video 04:19
Ateş Serbest-2025’te nefes kesen anlar | Video 10:18
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber’e konuştu: Türkiye Cumhuriyeti burada kalacaktır | Video 07:29
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu’da komşularıyla sohbet etti | Video 03:08
