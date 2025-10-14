Son dakika: İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın 3 yıla kadar hapsi istendi

Adliye görevlileriyle tartışan Aslan, güvenliklere "Benim deli damarımı attırmayın. Yakarım bak ortalığı, istifa ederim" şeklindeki sözler sarf etmişti. Kayıt altına alınan bu olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında, İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan soruşturma başlatmıştı.



3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ



Yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Nuri Aslan'ın "Görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Nuri Aslan'ın "Size emir veren kim ise onu buraya çağırın, bana sizler dokunamazsınız. Cumhurbaşkanı ile ben tokalaşıyorum. Benim deli damarım var. Allah'tan başka kimseden korkum yok, yakarım bak ortalığı, istifa ederim. Dokunulmazlığım var benim, buraya gireceğim yoksa burayı yakarım" dediği yer aldı.



"AGRESİF TAVIRLA SÖZLERİ SARF ETTİ"



Yapılan video çözümünde Nuri Aslan'ın kısıtlı bölgeye doğru yaklaştığı güvenlikle arasında geçen konuşma esnasında güvenlik amiri tarafından kısıtlı alana aldığı iddianamede belirtildi. Güvenlik amirinin, "Kısıtlama yapıldığını kendisine uygun bir dille ifade ettik. Fakat kendisi agresif tavırla bahsi geçen sözleri sarf etti. Herhangi fiziksel bir temas olmadı. Nuri Bey'i sakinleştirmek için sözler sarf ettim." şeklindeki ifadesi iddianamede yer aldı.



GÖREVİNİ YAPMASINA ENGEL OLMA KASTI



Başkan vekili Nuri Aslan'ın özetle "Ne tehdit ne hakaret ne de görevin yapılmasını engelleyecek herhangi bir davranışım olmamıştır." şeklindeki savunması belirtildi. İddianamede, şüpheli Aslan'ın görevini yerine getirmeye çalışan mağdur güvenlik amirine söylediği ve görevini yapmasına engel olmak kastıyla hareket ettiği değerlendirildi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan Çağlayan Adliyesi'nde tehditler yağdırdı: "Yakarım bak ortalığı!" | Video