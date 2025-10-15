Başkan Erdoğan 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

46 aylık adaylık sürecini başarıyla nihayete erdiren kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum.

Her birinize cenabı mevladan üstün başarılar niyaz ediyorum.

Öncelikle şu hususu altını çizerek ifade etmek isterim, 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde kıymetlidir. Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve emniyet içinde yaşaması devlet olarak bizim önceliğimizdir. Her ilçemizi kalkındırmak mecburiyetindeyiz. Siz genç kaymakamlarımıza da çok önemli işler düşüyor.

783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu vatandaşıdır. Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir.

Yarın sizler şahsımı, yani cumhurbaşkanını temsilen görev üstleneceksiniz. Vatandaşın sorunlarına çözüm arayacak, yakından ilgileneceksiniz. Kapınız kim gelirse gelsin, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız.

Bu işi dört duvar arasına hapsolup, mesai saatlerine bağlı kalarak yerine getiremezsiniz.

Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız.