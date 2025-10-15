Video Haber Başkan Erdoğan'dan göreve başlayan kaymakamlara net mesajlar: "Her an vatandaşın yanında olacaksınız" | Video
Başkan Erdoğan'dan göreve başlayan kaymakamlara net mesajlar:

Başkan Erdoğan'dan göreve başlayan kaymakamlara net mesajlar: "Her an vatandaşın yanında olacaksınız" | Video

15.10.2025 | 15:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Genç kaymakamlara ihtiyaç duydujları her an vatandaşın yanında olacaksınız." diyen Başkan Erdoğan, "Devlet kapısına gelene tepeden bakmayın." ifadelerini kullandı.

