Başkan Erdoğan'dan göreve başlayan kaymakamlara net mesajlar: "Her an vatandaşın yanında olacaksınız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Genç kaymakamlara ihtiyaç duydujları her an vatandaşın yanında olacaksınız." diyen Başkan Erdoğan, "Devlet kapısına gelene tepeden bakmayın." ifadelerini kullandı.
