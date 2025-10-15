Batı medyasından ateşkes yorumu: Kilit aktör Türkiye oldu

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 ile 9 Ekim 2025 arasında uyguladığı soykırımı sonlandıran tarihi ateşkes anlaşması dünya medyasında geniş yankı buldu. Mısır'da 40'a yakın ülkenin liderinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Türkiye'nin hem ateşkese giden dönemde aldığı sorumluluklar hem de ateşkes sonrasında işletilecek süreçte üstleneceği rollere vurgu yapıldı. Avrupa medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasiyle sürecin kilit noktasında olduğunu vurguladı. Ankara'nın barış masasındaki rolüne geniş yer verildi. İşte öne çıkan bazı yorumlar:

MERKEZİ AKTÖR KONUMUNDA

Alman Stuttgarter Nachrichten gazetesi gelişmeleri "Erdoğan Ortadoğu'da kilit figür haline geliyor" manşetiyle haberleştirdi. Türkiye'nin bölgede merkezi bir aktör olduğu vurgulandı, "Bu durum, Gazze barış sürecindeki rolüyle açıkça görülüyor" dendi.

Almanya merkezli Frankfurter Rundschau gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye, Libya ve Irak'ta sahip olduğu etkinliğe vurgu yapıltığı haberinde, "Erdoğan'ın hedefi, Türkiye'yi bölgesel bir güç ve Avrupa için önemli bir güvenlik ortağı haline getirmektir" denildi.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Les Echoes, Gazze'de ateşkes sürecine ilişkin gelişmeleri "Gazze Barış Anlaşması: Türkiye'nin Kritik Rolü" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Yunan Proto Thema ile Naftemporiki gazeteleri ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "O benim dostum. Ona ne zaman ihtiyacım olsa hep yanımda oldu" sözlerini manşetten gördü.



ERDOĞAN, UKRAYNA SAVAŞINI BİTİRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Trump bir gazetecinin "Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda da yardımcı olabilir mi?" sorusuna "Erdoğan yapabilir" diyerek yanıt verdi. Trump, "Erdoğan yapabilir. O, Rusya tarafından saygı görüyor. Ukrayna konusunda bir şey diyemem ama Putin ona saygı duyuyor" dedi.



DÜNYA ERDOĞAN'IN NETANYAHU RESTİNİ KONUŞTU

Mısır'daki zirveye dair Batı medyasının dikkat çektiği bir diğer unsur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zirveye katılmasının engellenmesi oldu. İngiliz Guardian gazetesindeki haberde "Trump'ın Netanyahu'yu Gazze zirvesine davet etme planı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetin kabul edilmesi halinde uçağını Şarm eş-Şeyh'e indirmeyeceğini söylemesinin ardından iptal edildi" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Hamas İsrailli esirlere ait 4 cenazeyi teslim etti.



BİR SONRAKİ HEDEF: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

BAŞTA Türkiye olmak üzere çok sayıda ülke ateşkesin ardından atılması gereken en önemli adımların başında iki devletli çözümün geldiğini dile getiriyor. Halihazırda Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkeden 157'si Filistin'i devlet olarak tanıyor. 1948 sınırlarına dönülmüş başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmadan barışın mümkün olmayacağı vurgulanıyor.