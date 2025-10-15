FETÖ’nün mahrem imamlarına 8 ilde baskın

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada, kontörlü hatlar üzerinden örgüt imamlarıyla iletişim kuran 16 şüpheliyi tespit etti. Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 6'sı mahrem imam, 5'i halen görevde subay ve astsubay olmak üzere 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 2008–2011 Adli Yargı ve 2010 KPSS soru hırsızlığı dosyasında 13 kişi için yeni gözaltı kararı çıkarıldı.