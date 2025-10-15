Muharrem Kasapoğlu: “Filistin davası insanlık onurunun davasıdır”

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde düzenlenen açılış dersinde Kasapoğlu, "Ben bu dersi bir yönelişin adı olarak görüyorum. Hangi değerlerle yola çıktığımız ve hangi kavramları zihnimizde taşıdığımız; mazlumun yanında durma irademizi, adalet ve vicdan ekseninde kurduğumuz insanlık çizgisini belirler." İfadelerini kullandı.Filistin meselesinin adalet ve insanlık meselesi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, üniversitelerin bu konudaki duyarlılığının önemine dikkat çekti.

"FİLİSTİN, İNSANLIĞIN ORTAK HAFIZASIDIR"

Kasapoğlu konuşmasında, Filistin'in tarihsel ve kültürel birikimine değinerek, "Filistin, bir halkın hafızasının, direnişinin ve adalet arayışının adıdır. Kudüs, medeniyetler arası bir kesişim noktasıdır. O yüzden orayı tek bir kimliğin mülkü gibi görmek, o köklü çoğulluğun ruhuyla çelişir. Filistin, insanlığın ortak hafızasıdır. Filistin'i anlamak, onun kavramlarını, hafızasını ve insan hikâyelerini anlamaktan geçer" ifadelerini kullandı.

"GENÇLİK, DÜNYANIN VİCDANIDIR"

Kasapoğlu, dünyanın dört bir yanında üniversite kampüslerinde Filistin'e destek veren gençlerin ortaya koyduğu vicdani duruşa dikkat çekerek; "Yakın tarihte gördük ki kampüsler, vicdanın dile geldiği yerlerdir. Gençlik, dünyanın vicdanıdır. Bu yüzden Filistin davası, gençliğin davasıdır. Bilim yalnız teori değil, aynı zamanda ahlaki bir tutumdur. Üniversite feraset, basiret ve cesaretle yoğrulmuş bir mekandır. İlmin izzetini korumak, adaletin sesini duyurmak akademinin asli görevlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

"BİLGİ İLE DONANMIŞ BİR VİCDAN MANİPÜLE EDİLEMEZ

Gençlere bilinçli bir duruş çağrısında bulunan Kasapoğlu konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Bir davayı anlamak, onun tarihini bilmekle başlar. Kavramların altını doldurun, kronolojileri, tanıklıkları okuyun. Çünkü bilgiyle donanmış bir vicdan manipüle edilemez. Filistin davası bize sadece başkalarının acısını değil, kendi insanlığımızı da hatırlatıyor. Hakikati savunmak, insanı savunmaktır." Diye konuştu.

"MARDİN, BİRLİKTE YAŞAMANIN ÖĞRETMENİDİR"

Kasapoğlu, konuşmasında Mardin'in çok kültürlü yapısına da vurgu yaparak, "Bu şehirde taşlar bile birbirinin dilinden anlar. Mardin birlikte yaşamanın öğretmenidir. Mardin, bize hakkaniyetle yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor." dedi. Konuşmasının sonunda Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür eden Kasapoğlu, yeni akademik yılın "bilimle, emekle, azimle, bereketle dolu bir yıl" olmasını diledi.