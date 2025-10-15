Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş: Sıfır atığın global merkezi İstanbul olmalı

Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve UN-Habitat işbirliğiyle 17-19 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu 3 gün sürecek.

Forum, 104 farklı ülkeden katılımcı, 118 uluslararası partner kuruluş, belediye başkanları, büyükelçiler ve Birleşmiş Milletler (BM), UN-Habitat, UNEP ve UNDP gibi uluslararası birçok kuruluşun üst düzey temsilcileriyle dünyanın dört bir yanından liderleri, uzmanları, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, aktivistleri ve karar vericileri buluşturacak.

Sıfır Atık Hareketi'nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, forumun onur konuğu olarak yer alacak ve çevre bilincinin insan ve mekan ekseninde dönüşümündeki stratejik önemine dikkati çekecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık ve çevre politikalarına ilişkin vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaşmak üzere foruma katılacak.

Forumda, 60'tan fazla ulusal ve uluslararası konuşmacı sıfır atık, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir üretim, akıllı teknolojiler, gıda israfının önlenmesi, tekstil ve perakende dönüşümü ile şehirlerin geleceğine yön veren sürdürülebilir politikalar gibi başlıklarda vizyoner perspektiflerini, deneyimlerini ve çözüm odaklı yaklaşımlarını paylaşacak.

Forumun tematik oturumları arasında "Davranış Değişimi: Zihin Değişirse Sistem Değişir", "Sıfır Atık Hareketine Öncülük Eden Kadınlar", "Tek Kullanımlıktan Dayanıklı Teknolojiye", "Daha Akıllı Atık: Yapay Zeka Etkisi" ve "Döngüsel Dönüşüme Öncülük Eden Şehirler" gibi başlıklar bulunuyor.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'ndan çıkan sonuçlar, sadece yerel taahhütleri güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2026'da sunacağı "Sıfır Atık Raporu"na da doğrudan temel teşkil edecek.

Forumda ayrıca, "Döngüsel Başarıların İlham Veren İsimleri" başlıklı ödül töreni olacak. Bu özel ödüller, sıfır atık anlayışını hayat tarzı haline getirerek çevresel farkındalık yaratmayı başaran bireyleri ve kuruluşları onurlandırmak amacıyla verilecek.

Forum, "Gelecek İçin Eylem Çağrısı" temalı kapanış oturumuyla sona erecek.

FORUMDA ÇIKACAK RAPOR BM'YE ÜYE ÜLKELERE GÖNDERİLECEK

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun detaylarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, forumda, sıfır atığın dünü, bugünü ve yarınının konuşulacağını söyledi.

Forumun 100'den fazla partnerle organize edildiğini anımsatan Ağırbaş, forumda çıkacak raporun BM üye ülkelerine tavsiye niteliğinde gönderileceğini aktardı.

Ağırbaş, forumun bu yıl insan, mekan, dönüşüm temasıyla düzenleneceğini belirterek, "İnsana odaklanacağız, mekana odaklanacağız ve dönüşüme odaklanacağız. Sıfır atığın ekonomisini konuşacağız, yapay zekayı konuşacağız, denizlerimizi konuşacağız, ormanlarımızı, göllerimizi konuşacağız. Kendi alanlarında uzman kişiler forumumuza geliyorlar. Odak grup toplantılarıyla, panellerle ve diğer yuvarlak masa toplantılarıyla sıfır atık konusunu 360 derece ele alacağız. Atıksız bir yaşam ve dünyaya daha az zarar veren bir hayat modelinin nasıl kurulacağına dair konular da forumda ele alınacak." dedi.

Dünyanın bir çöp krizine doğru sürüklendiğine dikkati çeken Ağırbaş, şu ana kadar üretilen plastiğin yüzde 90'ının halen geri dönüştürülemediğine ve artık bebeklerin kanında bile mikroplastiğe rastlanabildiğini aktardı. Ağırbaş, her insanın vücuduna ömrü boyunca çok ciddi oranda plastik karıştığını dile getirdi.

Ağırbaş, mikroplastiklerin gıda aracılığıyla besin zincirine karıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu da insan sağlığını etkiliyor. İnsanların kaliteli bir hayat sürmesini engelliyor. Biz işte tam bu noktada 'İnsanımız nasıl daha kaliteli bir hayat yaşar hastanelere düşmeden, nasıl daha sağlıklı bir hayat yaşar?' Bunları uzmanlarıyla tartışmak istiyoruz ve bu toplantıların sonunda çıkacak olan çıktılarını vatandaşımızla paylaşıp, onların da fikirlerini alıp, onların da katkılarını alıp, önümüzdeki süreçte bunları uygulamaya koymak istiyoruz. Sıfır Atık Vakfı ortak akılla hareket ediyor. Biz 86 milyonun vakfıyız, sizlerin vakfıyız, hepimizin vakfıyız."

"SIFIR ATIĞIN GLOBAL MERKEZİ İSTANBUL OLMALI"

İstanbul'un, Anadolu ve Avrupa'yı birleştiren tarihi bir kent olduğunu anlatan Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u BM bölgesel merkezi yapmayla alakalı iradesi çerçevesinde, Emine Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının global merkezi yapmak için misyon ve vizyon edindiklerinin altını çizdi.

Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde gelecek 5 yıl içinde 10 uluslararası organizasyonun İstanbul'da sıfır atık alanında çalışmalar yürütecek ofisler açmasını istediklerini aktardı.

Forumun son gününde İstanbul Deklarasyonu'nun açıklanacağını belirten Ağırbaş, "Deklarasyonda katılımcılarımız dünyaya sıfır atıkla alakalı nelerin yapılması gerektiğini ifade edecekler. Biz bu deklarasyona da İstanbul Deklarasyonu dedik çünkü bizim küresel anlamda İstanbul vizyonumuz var. İstanbul dünya harikası bir şehir ve sıfır atığın global merkezi İstanbul olmalı diyoruz." diye konuştu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SIFIR ATIK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILACAK

Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2022'de aldığı kararla kurulan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun toplantısının da forum süresince Emine Erdoğan liderliğinde yapılacağı bilgisini paylaştı.

Forumdaki değerlendirmeler ışığında çıkan sonuçların BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletileceğini belirten Ağırbaş, bunların Guterres tarafından yaygınlaştırılacağını bildirdi.

"TÜRKİYE'DE AKADEMİK OLARAK SIFIR ATIĞA BAKIŞ AÇISINI KAZANDIRMAYA GAYRET EDİYORUZ"

İstanbul Teknik Üniversitesi ve BM işbirliğinde Sıfır Atık Enstitüsü kurulacağı bilgisini paylaşan Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de akademik olarak sıfır atığa bakış açısını kazandırmaya gayret ediyoruz. BM markası, İstanbul Teknik Üniversitemiz ve Sıfır Atık Vakfı ortaklığında kuracak olduğumuz bu enstitü, yüksek lisans ve doktora eğitimleri verecek. Artık sıfır atık alanında çalışan, yüksek lisansını ve doktorasını sıfır atık alanında yapmış arkadaşlarımız olacak. Diğer kurumlarımızla sıfır atığın mesleklendirilmesiyle alakalı süreçleri çalışıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Yükseköğretim Kurulu ve farklı kamu kurumlarıyla sıfır atığın kendi alanlarındaki hususlarını çalışıyoruz. Çünkü biz sıfır atığı bir toplum hareketi olarak görüyoruz. Sıfır Atık Hareketine katılmak isteyen 7'den 77'ye kim varsa onları vakfımıza bekliyoruz."

SIFIR ATIK HAREKETİ

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Emine Erdoğan'ın himayesinde başladı.

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

30 Mart 2023'te BM Genel Kurul Salonu'nda yapılan ilk 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde ana konuşmacı Emine Erdoğan oldu.

Bu etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun kurulacağını duyurdu ve Emine Erdoğan'a başkanlık teklif etti. Emine Erdoğan, bu teklifi kabul ederek 12 Nisan 2023'te resmen kurulan kurulun başkanlığını üstlendi.

BM 78. Genel Kurulu kapsamında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde New York'taki Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na ilk imzayı attı.